Цукерберг рассказал о своём видении общества в следующие 10 лет





В частности, поколение миллениалов получит возможность более легко обсуждать значимые для них проблемы. Вдобавок, Цукерберг рассматривает ситуацию увеличение соответствующего поколения на сферы политики, вопросы изменения мирового климата, отрасли образования и медицины.Цукерберг считает, что посредством социальных платформ можно добиться восстановления компактных сообществ людей, поддерживающих одинаковые идеи. При этом технологии виртуальной реальности позволят всем жить в желаемом месте без потребности в совершении переезда. Соцсети окажут помощь в обеспечении прямой связи с потребителями услуг, что позитивно отразится на состоянии малого бизнеса. В дальнейшем для него появится большее количество возможностей.