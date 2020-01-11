Американские ученые нашли связь между толстым языком и храпом во сне





В новом исследовании приняли участие 67 добровольцев, которые похудели на 10% за полгода. В результате у них уменьшилась челюстная мышца, как и боковые стенки глотки. Это облегчило симптомы храпа, но ключевую роль сыграла толщина языка. Ранее медики предполагали, что причина апноэ и храпа связан с размерами шеи у людей с ИМТ выше 30. Медики не принимали во внимание размеры языка, что ученые назвали неверной тенденцией.Исследователи настоятельно рекомендуют решать проблему храпа, поскольку возникающие при этом вибрации ослабляют мышцы шеи и кровеносные сосуды. Состояние дыхательных путей ухудшается, что может привести к серьезным последствиям.