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Американские ученые нашли связь между толстым языком и храпом во сне

Американские ученые считают, что толстый язык чаще приводит к храпу и апноэ во сне. Результаты нового исследования опубликованы в издании The Sun.

В новом исследовании приняли участие 67 добровольцев, которые похудели на 10% за полгода. В результате у них уменьшилась челюстная мышца, как и боковые стенки глотки. Это облегчило симптомы храпа, но ключевую роль сыграла толщина языка. Ранее медики предполагали, что причина апноэ и храпа связан с размерами шеи у людей с ИМТ выше 30. Медики не принимали во внимание размеры языка, что ученые назвали неверной тенденцией.

Исследователи настоятельно рекомендуют решать проблему храпа, поскольку возникающие при этом вибрации ослабляют мышцы шеи и кровеносные сосуды. Состояние дыхательных путей ухудшается, что может привести к серьезным последствиям.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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