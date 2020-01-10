Ученые: Рассказы Колумба о карибских каннибалах оказались правдивыми
Ученые из США провели изучение черепов давних жителей Карибских островов. Эксперты сделали вывод, что карибы-людоеды, о которых писал в дневниках Христофор Колумб, на самом деле проживали в этом месте.
В процессе изучения эксперты применили методику идентификации лиц. Также они учитывали взаимоотношения между разными группами представителей населения Карибских островов. Специалисты изучили около 100 черепов. Все они датируются периодом с 800 по 1542 год нашей эры.
В своем исследовании эксперты применили больше двадцати точек, по которым можно делать выводы о принадлежности к той или иной группе. Изучение показало присутствие трех отдельных групп населения островов. Индейцы-карибы обосновались на землях, которые находились в севере от острова Гваделупа. Они, раньше, чем испанцы, населяли Ямайку и Багамские острова. До этого времени ученые полагали, что племя карибов не мигрировало дальше острова Гваделупа.
Христофор Колумб в 1492 году доплыл к берегам Карибских островов. С местными жителями - индейцами-араваками его экспедиция существовала мирно. Однако во второй экспедиции мореплавателю поведали о существовании индейцев-карибов, которые ели тела своих врагов.
В процессе изучения эксперты применили методику идентификации лиц. Также они учитывали взаимоотношения между разными группами представителей населения Карибских островов. Специалисты изучили около 100 черепов. Все они датируются периодом с 800 по 1542 год нашей эры.
В своем исследовании эксперты применили больше двадцати точек, по которым можно делать выводы о принадлежности к той или иной группе. Изучение показало присутствие трех отдельных групп населения островов. Индейцы-карибы обосновались на землях, которые находились в севере от острова Гваделупа. Они, раньше, чем испанцы, населяли Ямайку и Багамские острова. До этого времени ученые полагали, что племя карибов не мигрировало дальше острова Гваделупа.
Христофор Колумб в 1492 году доплыл к берегам Карибских островов. С местными жителями - индейцами-араваками его экспедиция существовала мирно. Однако во второй экспедиции мореплавателю поведали о существовании индейцев-карибов, которые ели тела своих врагов.