Компания Google составила список альтернативных поисковиков для Android





Компания Google озвучила итоги собственного аукциона в вопросе выбора альтернативных поисковых систем в рамках ОС Android. Ранее в девайсах с данной оболочкой применялся исключительно поиск от компании-производителя, что сотрудники Еврокомиссии посчитали монополией, потребовав предоставить пользователям возможность выбора.Начиная с марта смартфоны под управлением Android будут предлагать пользователям 1 из 4-х сервисов. Конкретные списки будут зависеть от государства проживания владельца девайса. Прогнозируется, что самым популярным альтернативным сервисом будет площадка DuckDuckGo. Вдобавок, будут доступны GMX, Yandex, Qwant, Info.com, PrivacyWall. Жителям Великобритании дополнительно предложат Microsoft Bing.Сформированный список не является жестко фиксированным. Аукцион для выбора новых поисковиков Google намерена реализовать раз в квартал. В состав обновленного предложения войдут три участника, которые сделают наиболее высокие ставки. Часть сервисов уверены, что новый процесс представляет собой дополнительную форму применения монопольной позиции Google. Сотрудники сервиса Ecolia, занимающегося посадкой деревьев в счет собственных доходов, отмечают, что важно дать пользователям свободный выбор применяемого поисковика на мобильных устройствах. Они выразили протест по факту ограничения возможной альтернативы компанией Google.