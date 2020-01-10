Названы продукты, провоцирующие развитие онкологии и болезней сердца





По словам врача, исключение из рациона сахаросодержащих продуктов может существенно снизить риск возникновения опасных болезней. Сахар увеличивает шансы образования тромбов и жировых отложений, которые, как известно, могут привести к самым неприятным последствиям. Доктор уверяет, что раковые клетки очень «любят» данный продуктТакже он рекомендует ограничить употребление консервированных фруктов в сиропе и любых сладостей, содержащих как сахар, так и транс-жиры, например печенье или пирожные. Доктор Шаабан в том числе напомнил о вреде сладких газированных напитков, и посоветовал их заменять водой, а в чай или кофе добавлять сахарозаменители.