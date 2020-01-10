Названы заболевания горла, требующие немедленного обращения к врачу





Эксперты подчеркивают, что боли в горле, вызванные вирусной инфекцией, лечатся в течение 2-7 дней, а в некоторых случаях пациента отправляют на терапию. Медики советуют обратиться к врачу, если пациент ощущает острую боль или болеет уже продолжительное время. Также в группу риска входят случаи, когда наблюдаются проблемы с глотанием, а в области шеи возникает ощущение мышечной скованности. Стоит обратить особое внимание, если есть жалобы на затрудненное дыхание, повышение температуры выше 38 градусов и проблемы с открыванием рта, а также воспаление суставов.Если не предпринять серьезное лечение, среди патологий могут наблюдаться новообразования в горле, также частым симптомом выступает увеличение в размерах щитовидной железы, пока в ЦНС могут происходить дегенеративные процессы.