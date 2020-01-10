Лариса Гузеева порекомендовала одиноким людям "не беречь праздничные трусы до свадьбы"

В фан-аккаунте передачи «Давай поженимся» в соцсети Instagram опубликовали видеокадр, снятый во время выхода передачи в эфир. Главной героиней видео стала ведущая Лариса Гузеева, в кадре также можно увидеть астролога Василису Володину и Розу Сябитову.В программе ведущие беседовали о свадьбе, когда молодожены должны быть самыми красивыми. Лариса Гузеева уверена, что надевать красивые вещи людям необходимо ежедневно, а не ожидать какого-то праздника в жизни., заявила она, отметив, что нужно делать также с бриллиантами.Лариса Гузеева родилась в 1959 году в Оренбургской области и с детства мечтала стать актрисой. Закончила в 1984 году институт театра и музыки, потом начала сниматься в кино. С 2008 года трудится ведущей на программе «Давай поженимся». В следующем году на работе в данном шоу Гузеева стала лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий».