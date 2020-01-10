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Составлены 6 главных формулировок для общения с инспектором ГИБДД

Составлены 6 основных формулировок для ведения диалога с инспектором ГИБДД. Многие опытные водители располагают информацией о том, как требуется общаться с представителями дорожной полиции в разных ситуациях.
Составлены 6 главных формулировок для общения с инспектором ГИБДД

В ситуации, когда инспектор представляется и начинает разговор, обращаясь на «ты», важно сразу перейти к ведению диалога в уважительных формулировках. Такая уловка помогает донести до инспектора вашу готовность отстаивать свои права, но не отказ исполнять законные требования. Еще одной важной фразой является: «Я всё записываю». Инспектор ГИБДД не имеет возможности отказать в возможности вести съёмку событий на камеру. При этом нагнетание ситуации может настроить должностное лицо крайне негативно в отношении водителя.

Когда инспектор говорит о некоем нарушении, можно попросить его подождать под предлогом, что вы ищете соответствующую статью кодекса в интернете. При выходе ситуации из нормального течения можно предупредить о готовности позвонить в дежурную часть для вызова ответственного лица. Подобное продемонстрирует понимание наличия обязанностей у самого сотрудника ГИБДД. При появлении предположения о совершении противоправных действий эту фразу стоит произносить одновременно с указанием на ведение съёмки происходящего. Впоследствии это можно использовать в качестве доказательства для подачи заявления против инспектора.

Предложение оформить протокол часто снижает накал страстей при общении с водителем. Это особенно действенно при попытке вменить отказ от медосвидетельствования, ссылаясь на присутствие признаков алкогольного опьянения. Если отказа от процедуры нет, работник ГИБДД будет вынужден сопровождать водителя в медучреждение. При доказательстве трезвости водителя несколько часов окажутся потраченными впустую. Вдобавок, в протоколе обязательно описывается правонарушение и строго отмечена мера наказания. Поскольку не каждое нарушение имеет прописанные последствия, недобросовестные сотрудники ГИБДД могут попытаться спровоцировать водителю дать им взятку.

Наиболее серьёзной претензией со стороны водителя является сообщение о намерении написать в протоколе о несогласии с вменяемым нарушением во время рассмотрения дела. В этих случаях инспектору нужно рассмотреть ходатайство и показать конкретное определение. Это почти в 100% случаев не делается, что является нарушением права водителя на защиту. Когда дело приходит в суд, то во время рассмотрения особо обратят внимание на факт несоблюдение процесса оформления нарушения на дороге. В итоге высок риск отмены постановления.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:46

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