Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном отдыхает на самой дорогой вилле Пхукета





Телеведущая Ольга Бузова, как писали в Сети, еще в прошлом году купила путевки на Бали стоимостью 3 миллиона рублей, причем лететь туда она собиралась не одна. Позже данные оказались ложью, ведь вместе с Давидом Манукяном звезда отправилась в Куршевель, где они отдыхали в дорогом отеле и проводили время вместе, катаясь на лыжах. Буквально вчера певица снова заинтриговала поклонников, сообщив, что ее ждет долгий перелет, а затем отпуск.Сегодня Ольга Бузова призналась, что она и Давид Манукян вместе отдыхают в Таиланде, влюбленные сняли самую дорогую виллу на острове Пхукет с собственным бассейном и террасой. Стоимость пребывания там за одну ночь составляет от 106 000 до 388 442 рублей. Исполнительница провела для фолловеров экскурсию по вилле, а затем опубликовала снимок у бассейна в ярком купальнике и пляжной тунике.Пост Ольга Бузова сопроводила словами о том, что она наконец-то отдыхает, отключила будильник, выспалась и уже почти отошла от длительного перелета. Планов на день у нее нет, хотя звезде еще не верится,что можно просто отдыхать и совершенно ничего не делать.