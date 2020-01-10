АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.06 USD 61.23
Курс валют на 10.01.2020

Таяние ледников Гималаев стало причиной увеличения растительного покрова на верхних склонах Эвереста

Учёные выяснили, что таяние ледников в Гималаях стало причиной увеличения растительности. Мало что известно об этих отдаленных, труднодоступных экосистемах, состоящих из сезонного снега и преимущественно трав и кустарников, но исследование показывает, что они покрывают обширную площадь.

Используя данные за период с 1993 по 2018 год, полученные со спутников НАСА Landsat, исследователи из Университета Эксетера измерили небольшое, но значительное изменение растительного покрова в большую сторону на четырёх уровнях высоты с 4150 по 6000 метров над уровнем моря. Результаты варьировались на разных высотах и ​​в разных местах, причём самое существенное увеличение растительности обнаружилась на высоте 5000 – 5 500 м.

Хотя в исследовании не рассматриваются причины, полученные данные согласуются с моделированием, которое показывает уменьшение количества областей с температурой, слишком низкой для появления растений. Это явление связывают с процессом глобального потепления. Исследования также показали, что гималайские экосистемы очень уязвимы к климатическим изменениям растительности.

По результатам других проведённых работ стало ясно, что скорость таяния льда увеличилась вдвое за период с 2000 по 2016 года. Исследуемые экосистемы занимают гораздо большую площадь, чем постоянный снег и лёд, а учёные, пока что, не знают, как они могут влиять на водоснабжение. Этот регион известен как «водонапорные башни Азии» и питает десять крупнейших рек в Азии.

Гималайский регион Гиндукуш распространяется часть восьми стран, от Афганистана на западе до Мьянмы на востоке. Более 1,4 миллиарда человек зависят от воды из водосборных бассейнов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Криницкая Тина Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Рассказы Колумба о карибских каннибалах оказались…
Поклонники Ники Минаж раскритиковали восковую фигуру певицы в Музее мадам…
Специалисты назвали плюсы б/у автомобилей с…
Цукерберг рассказал о своём видении общества в следующие 10…
Телеведущая Ольга Бузова надела слишком пикантный…
Названы продукты, провоцирующие развитие онкологии и болезней…
Гоген Солнцев отправился на отдых в Таиланд вместе с новой подругой…
Компания Google составила список альтернативных поисковиков для…
Названы заболевания горла, требующие немедленного обращения к…
Бывший муж Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев после новости о разводе отправился отдыхать на…
Лариса Гузеева порекомендовала одиноким людям "не беречь праздничные трусы до…
Таяние ледников Гималаев стало причиной увеличения растительного покрова на верхних склонах…
Русский артист спасает экологию Бали, сняв социальный ролик, который уже набрал более 900 000…
Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном отдыхает на самой дорогой вилле…
Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери…
Составлены 6 главных формулировок для общения с инспектором…
"Этот тренд еще не дошел до России": Ксения Бородина в Таиланде носит купальники с завышенной…
Егор Бероев продемонстрировал архивное фото умершего в 35 лет…
Телеведущая Ксения Бородина опубликовала детские снимки, чтобы доказать естественность своих…
Наташу Королеву прекратили узнавать после «измененной»…
Вере Брежневой посоветовали искать замену Константину Меладзе, чтобы не…
Toyota представила полноприводный 268-сильный Gazoo Racing…
Звезду проекта "Дом-2" Марию Погребняк таксист вместе с вещами выкинул из машины прямо на…
В Тверской области водитель сгорел в автомобиле при…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не хочет, чтобы свекровь сидела на ее…
Елизавета Арзамасова посвятила себя благотворительности и продюсерскому…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель была в шоке, когда нашли накладку на её живот для имитации…
"Ни слуха, ни голоса": Ольгу Бузову не позвали на новогодние программы из-за критики Кристины…
Создан ноутбук с семью экранами Aurora…
Звезда проекта "Дом-2" Виктория Романец заметно постарела после…
Инсайдер рассекретил в Twitter первый смартфон с 16 Гб…
Дерматологи назвали главные причины выпадения волос у…
Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку бесконтактных платежей Google…
"Спасли мать, муж и дочка": Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала о победе над…
Microsoft планирует выпускать крупные обновления для Windows 10 раз в…
Компания AMD выпустила набор драйверов Radeon Software Adrenalin…
Звезда "Дом-2" Екатерина Скалон хочет вернуться к Федору Стрелкову, бросив Влада…
Бетина Попова высказалась в адрес воспитанниц Этери…
Вышла совместная песня Элтона Джона и Оззи Осборна "Ordinary…
«По многочисленным просьбам женщин показал своего единорога»: Стас Костюшкин опять пошутил над своими…
Просмотреть все новости