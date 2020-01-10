Таяние ледников Гималаев стало причиной увеличения растительного покрова на верхних склонах Эвереста





Используя данные за период с 1993 по 2018 год, полученные со спутников НАСА Landsat, исследователи из Университета Эксетера измерили небольшое, но значительное изменение растительного покрова в большую сторону на четырёх уровнях высоты с 4150 по 6000 метров над уровнем моря. Результаты варьировались на разных высотах и ​​в разных местах, причём самое существенное увеличение растительности обнаружилась на высоте 5000 – 5 500 м.Хотя в исследовании не рассматриваются причины, полученные данные согласуются с моделированием, которое показывает уменьшение количества областей с температурой, слишком низкой для появления растений. Это явление связывают с процессом глобального потепления. Исследования также показали, что гималайские экосистемы очень уязвимы к климатическим изменениям растительности.По результатам других проведённых работ стало ясно, что скорость таяния льда увеличилась вдвое за период с 2000 по 2016 года. Исследуемые экосистемы занимают гораздо большую площадь, чем постоянный снег и лёд, а учёные, пока что, не знают, как они могут влиять на водоснабжение. Этот регион известен как «водонапорные башни Азии» и питает десять крупнейших рек в Азии.Гималайский регион Гиндукуш распространяется часть восьми стран, от Афганистана на западе до Мьянмы на востоке. Более 1,4 миллиарда человек зависят от воды из водосборных бассейнов.