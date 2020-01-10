Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии

Кристина Орбакайте вместе с дочерью расположились возле трюмо в комнате дома, где внучка Аллы Пугачевой взяла в руки кисточку для век и тени, после чего немного подкрасила глаза. На это обратила внимание певица, которая попросила девочку «не перебарщивать» и сильно не красить органы зрения, так как они могут показаться воспаленными и возникнет чувство, будто Клавдия плакала.Ответом внучки Примадонны стали слова, что чужие люди вряд ли смогут заметить, что она подкрасила лицо. Она решила убрать тени с век, послушав родную мать, которая не оценила ее макияж. Клавдия изучает испанский язык и любит балет. У нее есть старшие братья Никита Пресняков и Дени Байсаров. Дружит девочка с Гарри и Елизаветой - детьми своей бабушки, а также играет с ними во время визитов в дом певицы и ее супруга Максима Галкина.