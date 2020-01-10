Телеведущая Ксения Бородина опубликовала детские снимки, чтобы доказать естественность своих губ

Телеведущая Ксения Бородина часто публикует в своем микроблоге кадры, отмечая, что она ничего не делала со своей внешностью. Тем не менее, в прошлом году звезда проекта "Дом-2" показала видео, где тестировала помады, после чего ее стали подозревать в увеличении губ. Тогда ведущая опровергла все догадки, но хейтеры продолжали критиковать ее., - категорически говорила знаменитость, предлагая даже потрогать их.В конце прошедшего года Ксению Бородину снова стали критиковать. Чтобы опровергнуть подобные высказывания, она решила показать свои детские снимки. Пост она подписала достаточно иронично: "Прокачка губ с раннего возраста, в годик как начала, так и не остановить меня". Поклонники усомнились в правдивости заявления, многие предположили, что Ксения Бородина увеличила верхнюю губу недавно. Тем не менее, преданные фолловеры написали, что такой эффект дает помада и карандаш. Критики же продолжили убеждать остальных, что звезда лукавит, призывая ее признаться в пластических операциях и не водить фанатов за нос.