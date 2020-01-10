Егор Бероев продемонстрировал архивное фото умершего в 35 лет деда-актера

Вадим Бероев несколько десятилетий назад был довольно известным артистом в мире театра и кино. Как написал его внук, сегодня актеру исполнилось бы 83 года. «Царство небесное», написал по этому поводу родственник умершего.У Вадима Бероева сложилась непростая судьба. Дата его появления на свет 1937 год. Через время его семья переехала во Львов. Там будущий актер учился в школе и музыкальном училище, а потом поступил в ГИТИС. Завершив обучение, он поступил на службу в театр Моссовета, трудился также с женой Эльвирой Бруновской на радиостанции «Юность». Умер актер в 35-летнем возрасте от цирроза печени.