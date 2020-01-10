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Егор Бероев продемонстрировал архивное фото умершего в 35 лет деда-актера

Егор Бероев опубликовал архивный снимок родного деда, который умер в 35 лет. Изображение доступно в Instagram-аккаунте актера.
Егор Бероев продемонстрировал архивное фото умершего в 35 лет деда-актера

Вадим Бероев несколько десятилетий назад был довольно известным артистом в мире театра и кино. Как написал его внук, сегодня актеру исполнилось бы 83 года. «Царство небесное», написал по этому поводу родственник умершего.

У Вадима Бероева сложилась непростая судьба. Дата его появления на свет 1937 год. Через время его семья переехала во Львов. Там будущий актер учился в школе и музыкальном училище, а потом поступил в ГИТИС. Завершив обучение, он поступил на службу в театр Моссовета, трудился также с женой Эльвирой Бруновской на радиостанции «Юность». Умер актер в 35-летнем возрасте от цирроза печени.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:38

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