Звезду проекта "Дом-2" Марию Погребняк таксист вместе с вещами выкинул из машины прямо на дорогу





В Москве звезда проекта "Дом-2" Мария Погребняк поссорилась с водителем такси, когда он привез ее не по тому адресу. Все происходящее она снимала на видео. Блондинка пыталась доказать мужчине, что он приехал не туда, ведь на улице нет ресторана, который ей нужен, однако таксист сначала делает вид, что ничего не понимает, а затем и вовсе выкидывает звезду из машины на дорогу.Мария Погребняк ругается с мужчиной нерусской национальности, когда она выбрасывает ее вещи и сумочку. Она доказывает, что вещь стоит очень дорого, но в итоге молодой человек просто садится в машину, закрывает дверь и уезжает.