Наташу Королеву прекратили узнавать после «измененной» внешности

Наташа Королева обнародовала в социальной сети изображение, сделанное в студии. Ее фанаты подумали, что теперь у поп-исполнительницы больше нет прежней индивидуальности. В кадре она появилась с павлиньими перьями и ярким макияжем. Помимо привычных комплиментов, в адрес знаменитости написали всевозможные критические замечания, касающиеся макияжа и фотошопа.Особенное негодование у поклонников вызвали пухлые губы Наташи Королевой. Подписчики подумали, что их кумир обратилась к пластическим хирургам и ныне стала почти неузнаваемой., - высказался один из комментаторов, а другой заметил, что «до пластики» певица выглядела намного лучше.