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Toyota представила полноприводный 268-сильный Gazoo Racing Yaris

Компания Toyota показала полноприводную версию Gazoo Racing Yaris мощностью 268 «лошадок». В Японии уже открыт предзаказ на модель с ценником 3,96 млн йен, что эквивалентно примерно 2,2 млн рублей.

GR Yaris выпускают в формате 3-дверного хэтчбека на базе платформы TNGA. Модель получила усиленное шасси с независимой подвеской на двойных рычагах. Масса кузова уменьшена благодаря изготовленным из алюминия дверям и капоту. В качестве материала крыши использовался углепластик.


Двигатель объёмом 1,6 л генерирует 268 «лошадей». Полный привод GR-FOUR получил межосевую муфту с несколькими режимами работы и электронным управлением. GR Yaris не является исключительно спортивным продуктом, но достаточно хорошо оборудован для обеспечения комфорта. Позади имеется 2 полноценных места для пассажиров и багажник, а на борту 2-зонный климат-контроль, система мультимедиа, набор аудиоинструментов от JBL, подогрев кресел и рулевого колеса, амбиентная подсветка и системы контроля пешеходов с аварийной системой торможения.

Toyota GR Yaris, согласно требованиям FIA, не имеет возможности выпускать менее 25 тысяч авто ежегодно. Японским потребителям транспорт начнут рассылать с июля. Не исключается, что модели станут поставляться в РФ.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:05

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