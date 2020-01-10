Toyota представила полноприводный 268-сильный Gazoo Racing Yaris





GR Yaris выпускают в формате 3-дверного хэтчбека на базе платформы TNGA. Модель получила усиленное шасси с независимой подвеской на двойных рычагах. Масса кузова уменьшена благодаря изготовленным из алюминия дверям и капоту. В качестве материала крыши использовался углепластик.Двигатель объёмом 1,6 л генерирует 268 «лошадей». Полный привод GR-FOUR получил межосевую муфту с несколькими режимами работы и электронным управлением. GR Yaris не является исключительно спортивным продуктом, но достаточно хорошо оборудован для обеспечения комфорта. Позади имеется 2 полноценных места для пассажиров и багажник, а на борту 2-зонный климат-контроль, система мультимедиа, набор аудиоинструментов от JBL, подогрев кресел и рулевого колеса, амбиентная подсветка и системы контроля пешеходов с аварийной системой торможения.Toyota GR Yaris, согласно требованиям FIA, не имеет возможности выпускать менее 25 тысяч авто ежегодно. Японским потребителям транспорт начнут рассылать с июля. Не исключается, что модели станут поставляться в РФ.