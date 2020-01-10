"Ни слуха, ни голоса": Ольгу Бузову не позвали на новогодние программы из-за критики Кристины Орбакайте





Согласно появившейся информации, Алла Борисовна даже обратилась к Игорю Крутому, композитор продюсирует музыкальные программы на одном из федеральных каналов. По слухам, она попросила, чтобы в эфирах не появлялась Ольга Бузова. Исполнительнице не привыкать к критике, ведь ей часто напоминают об отсутствии голоса, таланта и харизмы, что и стало причиной обращения Примадонны.Тем не менее, теперь появились слухи, что на самом деле Алла Пугачева не жалует Ольгу Бузову по другой причине. Несколько месяцев назад она жестко раскритиковала Кристину Орбакайте. Молодая звезда обсудила все пластические операции знаменитости, а также указала, что у последней нет ни слуха, ни голоса, а известной она стала только благодаря своей матери.