Создан ноутбук с семью экранами Aurora 7
В мире создали ноутбук Aurora 7, который обладает семью экранами. Разработка британской фирмы Expanscape предназначается для профессионального использования.
Ноутбук оснащен массивным корпусом и главным экраном, к которому крепятся еще пять дисплеев. Седьмой внедрен в пространство под клавиатурой. Три из них обладают диагональю 7 дюймов, еще четыре 17,3 дюйма. Портативный компьютер выйдет с 64 Гб «оперативы», твердотельным накопителем NVM И 4-ядерным процессором. Остальные технические особенности и цена новинки не раскрываются. Пока гаджет находится на этапе производства, вскоре Expanscape выпустит ноутбук в продажу. В компании уверены, что их проект окажется максимально полезным для программистов и специалистов по кибербезопасности.
Гаджет с несколькими экранами ранее представила фирма Razer. На мероприятии CES 2017 она показала прототип PC с тремя экранами и поддержкой 4K. Одним из преимуществ этого устройства была опция Nvidia G-Sync, нужная для прохождения динамичных игр. Британский производитель на рынке работает только с прошлого года, поэтому описываемое выше устройство является пока ее единственным изобретением.
Ноутбук оснащен массивным корпусом и главным экраном, к которому крепятся еще пять дисплеев. Седьмой внедрен в пространство под клавиатурой. Три из них обладают диагональю 7 дюймов, еще четыре 17,3 дюйма. Портативный компьютер выйдет с 64 Гб «оперативы», твердотельным накопителем NVM И 4-ядерным процессором. Остальные технические особенности и цена новинки не раскрываются. Пока гаджет находится на этапе производства, вскоре Expanscape выпустит ноутбук в продажу. В компании уверены, что их проект окажется максимально полезным для программистов и специалистов по кибербезопасности.
Гаджет с несколькими экранами ранее представила фирма Razer. На мероприятии CES 2017 она показала прототип PC с тремя экранами и поддержкой 4K. Одним из преимуществ этого устройства была опция Nvidia G-Sync, нужная для прохождения динамичных игр. Британский производитель на рынке работает только с прошлого года, поэтому описываемое выше устройство является пока ее единственным изобретением.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:38