Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель была в шоке, когда нашли накладку на её живот для имитации беременности





О том, что Ольга Рапунцель говорит ложную информацию по поводу грядущего материнства, слухи ходили достаточно давно. Ранее многие были уверены, что она не вынашивала свою первую дочь Василису, а за нее это сделала другая женщина. Подобная информация начала обсуждаться и после новости о второй беременности.Ранее Ольге Рапунцель удалось все-таки убедить всех окружающих, что у нее быстро увеличивается живот. Она его даже демонстрировала, и кажется, смогла добиться того, чтобы ей поверили. Однако Александра Черно нашла накладной вариант и подвох был замечен.Когда Александра Черно обнаружила находку, то показала ее не только своим коллегам по телестройке, но и обнародовала эту новость на всю страну. То, что накладка принадлежит именно Рапунцель, никто даже не стал сомневаться, но сама участница пока воздерживается от каких-либо комментариев.