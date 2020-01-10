Елизавета Арзамасова посвятила себя благотворительности и продюсерскому ремеслу





Елизавета Арзамасова поделилась, что ее воодушевляет общение с пожилыми людьми, которые пребывают в домах престарелых. По ее словам, в то время как все ищут вдохновения в чем-то внешнем, старики находят ресурсы в себе, и ими живут. В работе актриса предпочитает не планировать далекое будущее, а наслаждаться настоящим моментом. По словам Арзамасовой, она пока не думает о смене актерской профессии на продюсерскую. Однако звезда с радостью использует на практике знания, которые получила во время учебы в институте.Елизавета Арзамасова рассказала, что перед ней стоят глобальные задачи, а не конкретные. Актриса также и не мечтает о чем-то конкретном. Это касается и будущих ролей. Знаменитость назвала себя «везунчиком», потому что в самый неожиданный момент у нее появляются возможности для воплощения в жизнь своих проектов, о которых она раньше и не мечтала.