Вере Брежневой посоветовали искать замену Константину Меладзе, чтобы не ностальгировать

Вера Брежнева опубликовала философскую цитату о том, что поздно возвращаться ради того, чтобы все верно начать. Однако она не отрицает, что еще не поздно стремиться вперед, чтобы достичь правильного финала. К своему посту певица прикрепила безрадостное фото, на котором запечатлено ее отражение в окне с видом на пасмурный океан. Одна из подписчиц неправильно поняла артистку и посоветовала ей искать другого мужчину, чтобы не приходилось настолько сильно ностальгировать. В ответ поклоннице Вера Брежнева написала, что для нее это высказывание не о мужчине, подчеркнув, что каждый видит в нем то, что хочет.Как известно, Вера Брежнева находится на отдыхе в Азии. Ранее публика подозревала разлад в семье певицы, но она опровергала слухи.