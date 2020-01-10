Инсайдер рассекретил в Twitter первый смартфон с 16 Гб ОЗУ
Рассекречен первый смартфон, который получит 16 Гб ОЗУ. По данным инсайдера, опубликовавшего материалы утечки информации в Twitter, это будет устройство модели Black Shark 3 5G.
Производители смартфонов уже выпускают мобильные девайсы, содержащие 12 Гб ОЗУ. Подобные объёмы оперативного модуля памяти получают флагманские устройства, но теперь появились сведения о создании ОЗУ объёмом 16 Гб. Вопрос относительно целесообразности такого количества остаётся открытым.
На странице в Twitter приведен скриншот данных из базы регулятора MIIT в КНР. На изображении можно увидеть информацию об устройстве с каталожным индексом Shark KLE-A0. Отмечается, что это может быть смартфон Black Shark 3 с модулем 5G. Глава компании-производителя, являющегося частью группы по выпуску игровых продуктов в составе Xiaomi, Ву Шимин рассказал о готовности девайса с поддержкой связи стандарта 5G. Подчеркивается, что он уже на этапе отладки, однако дата дебюта остаётся неизвестной.
Производители смартфонов уже выпускают мобильные девайсы, содержащие 12 Гб ОЗУ. Подобные объёмы оперативного модуля памяти получают флагманские устройства, но теперь появились сведения о создании ОЗУ объёмом 16 Гб. Вопрос относительно целесообразности такого количества остаётся открытым.
На странице в Twitter приведен скриншот данных из базы регулятора MIIT в КНР. На изображении можно увидеть информацию об устройстве с каталожным индексом Shark KLE-A0. Отмечается, что это может быть смартфон Black Shark 3 с модулем 5G. Глава компании-производителя, являющегося частью группы по выпуску игровых продуктов в составе Xiaomi, Ву Шимин рассказал о готовности девайса с поддержкой связи стандарта 5G. Подчеркивается, что он уже на этапе отладки, однако дата дебюта остаётся неизвестной.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:25