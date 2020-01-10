Дерматологи назвали главные причины выпадения волос у женщин





Наиболее известной причиной потери волос у женщин является их травмирование в результате стрессовой ситуации. Тогда волоски проходят намного быстрее свой жизненный цикл. Очаговая алопеция, которая являет собой аутоиммунное заболевание, становится одним из факторов возникшей проблемы. Болезнь характеризуется округлыми гладкими пятнами без волосяного покрова на коже головы. В случае обнаружение таких участков требуется обращение к доктору для выбора лечения. На состояние волос влияет также прием лекарственных средств и наследственность.Дефицит железа в организме, а также заболевания щитовидной железы являются причиной потери волос. Агрессивный уход за прической, в том числе постоянные укладки с использованием термоприборов, могут повлечь за собой проредение шевелюры. Во время менопаузы из-за снижения количества гормонов происходит истончение и замедление роста волос. Заболевания кожи головы, такие как дерматит, грибковые инфекции провоцируют ухудшение ситуации. Диета с маленьким содержанием белка, а также резкое похудение завершили список причин.