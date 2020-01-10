"Спасли мать, муж и дочка": Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала о победе над депрессией
Супруга Игоря Николаева победила сильную депрессию. Юлия Проскурякова рассказала о секрете своего успеха в сложной ситуации в Stories на своей странице в Instagram.
Юлия Проскурякова ответила на вопросы поклонников в Stories, где фолловеры поинтересовались ее способом избавления от депрессии. Оказалось, что она пережила сложный период в 2019 году, но ее поддерживали мать, муж и дочь. Также она не могла себе позволить “расклеиться” из-за сессии в ГИТИСе и театральных выступлений в “Гримёрке”. Артистка выступала на сцене, а также принимала некоторые медицинские препараты, чтобы улучшить свое состояние.
Известно, что Юлия Проскурякова учится в ГИТИСе на режиссерском факультете. Она временно перестала выпускать новые песни из-за того, что ее материал не берут в ротации.
Юлия Проскурякова ответила на вопросы поклонников в Stories, где фолловеры поинтересовались ее способом избавления от депрессии. Оказалось, что она пережила сложный период в 2019 году, но ее поддерживали мать, муж и дочь. Также она не могла себе позволить “расклеиться” из-за сессии в ГИТИСе и театральных выступлений в “Гримёрке”. Артистка выступала на сцене, а также принимала некоторые медицинские препараты, чтобы улучшить свое состояние.
Известно, что Юлия Проскурякова учится в ГИТИСе на режиссерском факультете. Она временно перестала выпускать новые песни из-за того, что ее материал не берут в ротации.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:06