Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку бесконтактных платежей Google Pay





В случае реализации этого плана российские пользователи по-настоящему смогут оценить технические возможности «умного» браслета, потому как в активе китайской компании не так много устройств, имеющих поддержку бесконтактных платежей NFC. Ныне в России можно приобрести за 14 000 рублей смартфон Redmi Note 8T - это наиболее бюджетный технологический продукт, с помощью которого можно оплатить любую покупку через Google Pay.Китайская пресса считает, что на родине смарт-браслет будут продавать за 180 юаней (1600 рублей). Глобальная модификация с учетом цены за доставку и иных платежей может подорожать до трех тысяч рублей: именно столько стоит Xiaomi Mi Band 5 стоит в онлайн-маркете производителя.Ранее сообщалось, что смартфон Xiaomi Mi 8 SE будет работать благодаря оболочке MIUI 11 на платформе десятой версии Android. Компания станет поэтапно распространять прошивку в разных точках планеты, любой юзер сможет вручную проверить наличие важного обновления.