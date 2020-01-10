Звезда "Дом-2" Екатерина Скалон хочет вернуться к Федору Стрелкову, бросив Влада Иванова





Участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Федор Стрелков успел отдохнуть в Сочи и даже найти там себе новую подругу, которую зовут Алена. Молодой человек, вернувшись с отдыха, заявил, что теперь будет ждать ее на телестройке. Большинство зрителей уверены, что разговоры Екатерины Скалон, утверждающей, что она помогает Федору Стрелкову быть рейтинговым участником, он не простит. Сам молодой человек без сомнения считает, что он один из топовых лидеров «Дом-2».Мнение же насчет Екатерины Скалон у телезрителей достаточно неоднозначное. Так, одни утверждают, что как только Федор Стрелков ей прямо скажет, что они уже больше никогда не будут вместе, она уйдет, другие же отмечают, девушка возьмет себя в руки и будет развиваться как самостоятельная участница.Напомним, ранее Екатерина Скалон в образе невесты пришла именно к Федору Стрелкову, но отношения у влюбленных не сложились.