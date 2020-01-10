Microsoft планирует выпускать крупные обновления для Windows 10 раз в год





В 2019 году Microsoft весной и осенью представила обновления для пользователей ОС. Первое внедрило в систему дополнительные функции, а второе привело к улучшению и оптимизации. Специалисты уверены, что подобное повторится и в этом году, а на данный момент разработчики просто проводят последнюю подготовку к выпуску. Второе обновление станет незначительным, что эксперты связывают с попыткой уменьшить нагрузку на штат и корпоративных клиентов.В свое время представители компании позиционировали ОС как сервис, в связи с чем эксперты призвали пользователей не рассчитывать на Windows 11 в ближайшем будущем.