Компания AMD выпустила набор драйверов Radeon Software Adrenalin 20.1.1





Крупное обновление Adrenalin с индексом 2020 Edition было представлено пользователям в декабре. Оно ввело ряд новшеств, а также стало источником разного рода ошибок. Большинство сотрудники Radeon сумели ликвидировать в новой версии 20.1.1.Подробная информация касательно особенностей обновлённого пакета Software Adrenalin можно найти на портале компании AMD. Там же имеется ссылка для загрузки набора драйверов. Программный пакет совместим с дискретными графическими картами линейки Radeon и чипами обработки визуальной части контента, интегрированными в гибридные процессоры.