Компания AMD выпустила набор драйверов Radeon Software Adrenalin 20.1.1
Компания AMD выпустила набор драйверов Radeon Software Adrenalin 20.1.1, в который вошел набор оптимизаций для игры Monster Hunter World: Iceborne. Вдобавок, программный пакет исправляет почти 30 ошибок, обнаруженных в прошлых версиях пакета.
Крупное обновление Adrenalin с индексом 2020 Edition было представлено пользователям в декабре. Оно ввело ряд новшеств, а также стало источником разного рода ошибок. Большинство сотрудники Radeon сумели ликвидировать в новой версии 20.1.1.
Подробная информация касательно особенностей обновлённого пакета Software Adrenalin можно найти на портале компании AMD. Там же имеется ссылка для загрузки набора драйверов. Программный пакет совместим с дискретными графическими картами линейки Radeon и чипами обработки визуальной части контента, интегрированными в гибридные процессоры.
Крупное обновление Adrenalin с индексом 2020 Edition было представлено пользователям в декабре. Оно ввело ряд новшеств, а также стало источником разного рода ошибок. Большинство сотрудники Radeon сумели ликвидировать в новой версии 20.1.1.
Подробная информация касательно особенностей обновлённого пакета Software Adrenalin можно найти на портале компании AMD. Там же имеется ссылка для загрузки набора драйверов. Программный пакет совместим с дискретными графическими картами линейки Radeon и чипами обработки визуальной части контента, интегрированными в гибридные процессоры.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:50