Бетина Попова высказалась в адрес воспитанниц Этери Тутберидзе
Бетина Попова решила высказаться об одиночном катании с претензией в адрес воспитанниц тренера Этери Тутберидзе. По мнению фигуристки, в парных соревнования большой уровень конкуренции.
Бетина Попова на лед выходит в дуэте с Сергеем Морозовым. Согласно ее мнению, одиночное катание всегда более интересно публике, но при этом в парном отмечаются более серьезные противостояния между соперниками. Однако спортсменка не стала скрывать своего восхищения достижениями воспитанниц Этери Тутберидзе, которые в рамках проходившего в декабре ЧР сумели завоевать призовые места. Спортсменка считает их “крэйзи” в хорошем смысле слова и верит, что у ее коллег большое будущее.
Первенство в недавнем соревновании получила Анна Щербакова, став двукратной победительницей. Далее расположились Алена Косторная, а также Александра Трусова.
Бетина Попова на лед выходит в дуэте с Сергеем Морозовым. Согласно ее мнению, одиночное катание всегда более интересно публике, но при этом в парном отмечаются более серьезные противостояния между соперниками. Однако спортсменка не стала скрывать своего восхищения достижениями воспитанниц Этери Тутберидзе, которые в рамках проходившего в декабре ЧР сумели завоевать призовые места. Спортсменка считает их “крэйзи” в хорошем смысле слова и верит, что у ее коллег большое будущее.
Первенство в недавнем соревновании получила Анна Щербакова, став двукратной победительницей. Далее расположились Алена Косторная, а также Александра Трусова.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:34