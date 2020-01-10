Бетина Попова высказалась в адрес воспитанниц Этери Тутберидзе





Бетина Попова на лед выходит в дуэте с Сергеем Морозовым. Согласно ее мнению, одиночное катание всегда более интересно публике, но при этом в парном отмечаются более серьезные противостояния между соперниками. Однако спортсменка не стала скрывать своего восхищения достижениями воспитанниц Этери Тутберидзе, которые в рамках проходившего в декабре ЧР сумели завоевать призовые места. Спортсменка считает их “крэйзи” в хорошем смысле слова и верит, что у ее коллег большое будущее.Первенство в недавнем соревновании получила Анна Щербакова, став двукратной победительницей. Далее расположились Алена Косторная, а также Александра Трусова.