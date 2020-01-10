Вышла совместная песня Элтона Джона и Оззи Осборна Ordinary Man





Посмотреть клип на песню можно на YouTube-канале Оззи Осборна. К настоящему моменту количество просмотров составило 40 тысяч. Многочисленные фанаты оказались в восторге от очередной творческой работы британских музыкантов, под клипом они написали массу восторженных отзывов, уверяя, что Осборн и Джон, как и ранее, определяют направление для целых поколений поклонников музыки.Совсем скоро выйдет новый альбом бывшего фронтмена Black Sabbath. Ordinary Man войдет в него наряду с другими треками, некоторые из них он уже представил ранее. Предыдущий диск Оззи Осборна вышел ровно десять лет назад. В целом, у певца масштабные планы на будущее, весной он уезжает в мировое турне, ранее отмененное из-за плохого здоровья.