«По многочисленным просьбам женщин показал своего единорога»: Стас Костюшкин опять пошутил над своими поклонниками
Стас Костюшкин на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото, на котором продемонстрировал своего «единорога». Сюжет популярный певец шутливо подписал словами: «по многочисленным просьбам женщин».
На опубликованном кадре Стас Костюшкин запечатлен во время отдыха в одной из теплых стран. Певец позирует абсолютно голым, прикрывшись надувным кругом в виде единорога, изображая при этом серьезный вид. Фанаты артиста восхищаются его неповторимым чувством юмора. Он постоянно начинает с поклонниками диалог, обсуждает разные темы, и иногда шутит над своими подписчиками. Очень часто Костюшкин показывает свою спортивную форму, для поддержания которой артист постоянно занимается в тренажерном зале.
Подписчики откликнулись на публикацию множеством лайков и восторженных комментариев. Певца они назвали «красавчиком», и похвалили за прекрасное чувство юмора. Снимок шутливо прокомментировала также артистка Елена Воробей. Она написала: «Так он....НАДУВНОЙ?», на что Костюшкин с юмором ответил: «Возраст, милочка, возраст».
На опубликованном кадре Стас Костюшкин запечатлен во время отдыха в одной из теплых стран. Певец позирует абсолютно голым, прикрывшись надувным кругом в виде единорога, изображая при этом серьезный вид. Фанаты артиста восхищаются его неповторимым чувством юмора. Он постоянно начинает с поклонниками диалог, обсуждает разные темы, и иногда шутит над своими подписчиками. Очень часто Костюшкин показывает свою спортивную форму, для поддержания которой артист постоянно занимается в тренажерном зале.
Подписчики откликнулись на публикацию множеством лайков и восторженных комментариев. Певца они назвали «красавчиком», и похвалили за прекрасное чувство юмора. Снимок шутливо прокомментировала также артистка Елена Воробей. Она написала: «Так он....НАДУВНОЙ?», на что Костюшкин с юмором ответил: «Возраст, милочка, возраст».
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:04