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Яна Рудковская показала архивное видео, где ее сын кусает Филиппа Киркорова за “пятую точку”

Яна Рудковская показала кадры 15-летней давности, когда ее сын укусил Киркорова за “пятую точку” на торжественном мероприятии. На опубликованном в Telegram-портале ролике запечатлен длинноволосый Дима Билан.

Несмотря на низкое качество, на кадрах угадываются очертания 30-летней Яны Рудковской, а также ее экс-супруга Виктора Батурина и Димы Билана, который тогда имел столь необычный внешний вид. Торжество проходило по поводу дня рождения продюсера, куда также был приглашен Филипп Киркоров. На кадрах видно, как сын звезды от второго брака укусил поп-короля за “пятую точку”, от чего тот закричал, но потом объяснил ситуацию.

Помимо младшего сына Александра Плющенко у Рудковской имеются 18-летний Андрей и 17-летний Николай Батурины.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:54

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