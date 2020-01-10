Солист группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов скончался из-за переохлаждения на улице





Коллеги Юрия Абрамова рассказали о том, что музыкант скончался 9 января в возрасте 47 лет. Согласно предварительной информации, артиста госпитализировали после того, как он упал на улице и получил переохлаждение организма, что привело к смерти. Сообщается, что была проведена операция, но в результате этого медикам не удалось спасти жизнь артисту. Товарищи звезды сообщают, у покойного осталась лишь мать, а подробности случившегося не разглашаются.Как известно, группа “140 ударов в минуту” была образована в 1999 году, а наибольший успех коллективу принесла песня “Тополя”.