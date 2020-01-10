В Porsche рассказали о новинках для РФ на 2020 год





Купить 911 Carrera 4 и 4 Cabriolet можно будет за 7,7 млн и 8,5 млн рублей соответственно. Модель имеет 4-цилиндровый двигатель объёмом 3 л с двойным наддувом, генерирующим 385 «лошадок». Юбилейная сборка Porsche Panamera с индексом «10 Years Edition» получит двигатель на 330 «лошадок» с двойным турбонаддувом, может быть заказана у дилеров за 8,03 млн рублей. Версия E-Hybrid предлагается за 9,05 млн рублей. Общая производительность гибридного двигателя составляет 462 «лошадки» за счет использования бензинового ДВС объёмом 2,9 л с двойным турбонаддувом и электрическим двигателем на 136 «лошадей».Также в РФ привезут новую версию Macan Turbo, оснащённую силовым агрегатом на 440 л с. Купить модель можно за 6,9 млн рублей. Производительность двигателя на 10% превышает продукт прошлого поколения. Дилеры Porsche уже начали оформление заказов на спорт-модификацию компактного Macan GTS, цена которого начинается с отметки 5,42 млн рублей. Под капотом у этого авто размещен двигатель объёмом 2,9 л производительностью 380 «лошадок». За счет улучшенной трансмиссии и спортивного пакета Chrono кроссовер разгоняется до 100 км/ч всего за 4,7 с. Предельная скорость авто составляет 261 км/ч. Осенью на рынке РФ появится электроспорткар Porsche Taycan.