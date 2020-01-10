Эксперты: Ионизированная вода является «химическим абсурдом»





Согласно рекламе устройств для ионизации воды, такие аппараты способны превратить обычную жидкость в «щелочную» и «мертвую», которые характеризуются чудотворными особенностями. Продавцы заявляют, что с помощью такой воды можно излечиться от хронических болезней, замедлить процессы старения, а также активизировать обменные процессы в организме. Однако, по мнению экспертов, чтобы жидкость была ионизированной, в ней должно содержаться огромное количество свободных ионов. Если говорить о чистой воде, то это невозможно. Молекула состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Только одна из двух миллиардов молекул Н2О распадается на положительно заряженный ион водорода и отрицательно заряженный гидроксид-ион.Эксперты рассказали, что чистая вода существует не в виде ионов, а в виде молекул. Вода является слабым электролитом, она почти не проводит электрический ток. В связи с этим, понятие «ионизированная вода», по мнению специалистов, является «химическим абсурдом».