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Эксперты: Ионизированная вода является «химическим абсурдом»

Уже несколько лет продавцы рекламируют разнообразные устройства, которые, по их словам, способны ионизировать воду. Эксперты изучили вопрос ионизации воды, и пришли к выводу, что это - «химический абсурд».

Согласно рекламе устройств для ионизации воды, такие аппараты способны превратить обычную жидкость в «щелочную» и «мертвую», которые характеризуются чудотворными особенностями. Продавцы заявляют, что с помощью такой воды можно излечиться от хронических болезней, замедлить процессы старения, а также активизировать обменные процессы в организме. Однако, по мнению экспертов, чтобы жидкость была ионизированной, в ней должно содержаться огромное количество свободных ионов. Если говорить о чистой воде, то это невозможно. Молекула состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Только одна из двух миллиардов молекул Н2О распадается на положительно заряженный ион водорода и отрицательно заряженный гидроксид-ион.

Эксперты рассказали, что чистая вода существует не в виде ионов, а в виде молекул. Вода является слабым электролитом, она почти не проводит электрический ток. В связи с этим, понятие «ионизированная вода», по мнению специалистов, является «химическим абсурдом».

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:47

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