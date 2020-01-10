"Прощай, Игорь Крутой!": Новым продюсером Димаша Кудайбергена стал кореец Сонг Кван Сик





Димаш Кудайберген заявил о начале работы с продюсером, который сотрудничает с многими k-pop группами. Ранее артист являлся подопечным Игоря Крутого, но решил покорять мировой шоу-бизнес. По словам исполнителя, он захотел больше свободы в своем творчестве, намекая таким образом на давление со стороны мэтра эстрады. Поклонники в Сети раскритиковали артиста за этот выбор, заподозрив его в том, что Кудайберген воспользовался авторитетом наставника и сбежал. Дело в том, что Крутой не единожды оставлял хвалебные комментарии в адрес певца в социальных сетях.На данный момент подробности нового формата, в котором будет выступать Димаш Кудайберген, неизвестны.