"Прощай, Игорь Крутой!": Новым продюсером Димаша Кудайбергена стал кореец Сонг Кван Сик
Музыкант Димаш Кудайберген попрощался с композитором Игорем Крутым, чтобы выйти на мировой уровень. Артист уже объявил имя нового продюсера, которым оказался кореец Сонг Кван Сик.
Димаш Кудайберген заявил о начале работы с продюсером, который сотрудничает с многими k-pop группами. Ранее артист являлся подопечным Игоря Крутого, но решил покорять мировой шоу-бизнес. По словам исполнителя, он захотел больше свободы в своем творчестве, намекая таким образом на давление со стороны мэтра эстрады. Поклонники в Сети раскритиковали артиста за этот выбор, заподозрив его в том, что Кудайберген воспользовался авторитетом наставника и сбежал. Дело в том, что Крутой не единожды оставлял хвалебные комментарии в адрес певца в социальных сетях.
На данный момент подробности нового формата, в котором будет выступать Димаш Кудайберген, неизвестны.
Димаш Кудайберген заявил о начале работы с продюсером, который сотрудничает с многими k-pop группами. Ранее артист являлся подопечным Игоря Крутого, но решил покорять мировой шоу-бизнес. По словам исполнителя, он захотел больше свободы в своем творчестве, намекая таким образом на давление со стороны мэтра эстрады. Поклонники в Сети раскритиковали артиста за этот выбор, заподозрив его в том, что Кудайберген воспользовался авторитетом наставника и сбежал. Дело в том, что Крутой не единожды оставлял хвалебные комментарии в адрес певца в социальных сетях.
На данный момент подробности нового формата, в котором будет выступать Димаш Кудайберген, неизвестны.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:25