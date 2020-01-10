Николас Холт сыграет роль главного злодея в следующей части «Миссия невыполнима»

Кристофер Маккуорри, который выступит режиссером следующих двух частей знаменитого фильма, рассказал на своей странице в Instagram о переменах на съемочной площадке. Планируется работа над седьмой и восьмой частью киноленты. К актерскому составу присоединился Николас Холт. В настоящее время не сообщается, будет он участвовать в съемках обоих частей, или же появится только в одной из них. Издание Collider официально рассказало о том, что Холту досталась роль главного злодея. Противником его выступит Том Круз.Седьмая и восьмая части фильма будут сниматься практически без перерыва, но выйдут на экраны с разницей в год. Сюжет киноленты пока держится в тайне, что очень интригует поклонников франшизы. В фильме сыграют также Саймон Пегг и Винг Реймс. Премьеры состоятся летом 2021 и 2022.Николас Холт прославился прежде всего благодаря ролям в кинолентах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Также зрители помнят его игру в фильме «Мой мальчик» с Хью Грантом, за которую он получил первую награду.