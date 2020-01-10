АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 68.06 USD 61.23
Курс валют на 10.01.2020

Николас Холт сыграет роль главного злодея в следующей части «Миссия невыполнима»

Николас Холт сыграет роль главного злодея в следующей части «Миссия невыполнима». Премьера ленты в кинотеатрах ожидается летом 2021 года.
Николас Холт сыграет роль главного злодея в следующей части «Миссия невыполнима»

Кристофер Маккуорри, который выступит режиссером следующих двух частей знаменитого фильма, рассказал на своей странице в Instagram о переменах на съемочной площадке. Планируется работа над седьмой и восьмой частью киноленты. К актерскому составу присоединился Николас Холт. В настоящее время не сообщается, будет он участвовать в съемках обоих частей, или же появится только в одной из них. Издание Collider официально рассказало о том, что Холту досталась роль главного злодея. Противником его выступит Том Круз.

Седьмая и восьмая части фильма будут сниматься практически без перерыва, но выйдут на экраны с разницей в год. Сюжет киноленты пока держится в тайне, что очень интригует поклонников франшизы. В фильме сыграют также Саймон Пегг и Винг Реймс. Премьеры состоятся летом 2021 и 2022.

Николас Холт прославился прежде всего благодаря ролям в кинолентах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Также зрители помнят его игру в фильме «Мой мальчик» с Хью Грантом, за которую он получил первую награду.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Солист группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов скончался из-за переохлаждения на…
"Прощай, Игорь Крутой!": Новым продюсером Димаша Кудайбергена стал кореец Сонг Кван…
В Porsche рассказали о новинках для РФ на 2020…
Николас Холт сыграет роль главного злодея в следующей части «Миссия…
«Черная кошка пробежала»: Звезды, которые не смогли найти общий язык с детьми от прошлых…
Названа диета для женщин с типом фигуры…
Ангелина Вовк увлеклась омолаживающими процедурами в Абхазии ради молодого…
Компания Opel представила обновленную версию…
Русский артист спасает экологию Бали, сняв социальный ролик, который уже набрал более 900 000…
Ордена, документы и другие личные вещи актера Михаила Пуговкина продадут на…
Улыбка благоприятно влияет на функционирование мозга и самочувствие…
Юлия Высоцкая показала, как проходит ее совместный отдых с Андреем…
Медики рассказали о полезных свойствах квашеной…
Компания Samsung выпустила первый в мире планшет Galaxy Tab S6 с модулем…
Предки акул прекратили видеть цвета полмиллиарда лет…
Лолита Милявская выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия…
Названы свидетельства того, что ученые давно готовятся к…
Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему для нее Куршевель является лучшим местом на…
Юлия Проскурякова о браке с Николаевым: "Любит и боится…
Психологи определили причины развития школьных фобий у…
Названы 6 главных способов омоложения организма…
Роспотребнадзор назвал правила, касающиеся использования смартфона без вреда для…
Алена Краснова пожаловалась, что не успела собрать чемоданы к…
Кроссовер Kia Seltos готов к продажам в…
Нумеролог Дмитрий Ермолаев предсказал Екатерине Вилковой в 2020 году трудности в отношениях с…
Естественная продолжительность жизни человека без медицины и комфортных условий составляет 38…
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова приняла участие в школьном спектакле…
Специалисты назвали метод противодействия налипанию снега на «дворники»…
Телеведущий Пирс Морган высказался по поводу отказа герцогов Сассекских от…
Луна может уничтожить Землю в ноябре 2020 года из-за изменения…
Найден способ улучшить качество звука во время разговора в…
Татьяна Брухунова готова “постараться” родить Евгению Петросяну пятерых…
Находка археологов в Авель-Бет-Мааке может изменить современные представления о границах древнего…
Юлия Ауг вступилась за "отбирающего роли у других артистов" Александра…
Виктория Бекхэм раскрыла свои секреты…
Ведущей "Дом-2" Ольге Орловой устроили романтический вечер в ванне с лепестками…
Певец Вадим Казаченко обвинил экс-жену в невнимании к сыну и вызвал органы…
В Сети появились фото обнаруженной у берегов Египта…
Сын Михаила Васькова умер из-за пристрастия к…
Шиповник является лидером по количеству антиоксидантов в…
Просмотреть все новости