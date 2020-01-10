Названа диета для женщин с типом фигуры “груша”





Чтобы привести в порядок такую фигуру, следует работать в направлении разгона метаболизма, в частности, перейти на правильное питание. Диетологи уверены, что решить проблему не поможет голодание или диеты с ограничениями, поскольку это замедляет обмен веществ. Белки, жиры и углеводы должны соотносится 1:1:2, а во время похудения нужно питаться небольшими порциями каждые три часа. Правильные перекусы должны состоять из сухофруктов, орехов, йогуртов и творога, а также нужно включать свежие овощи и фрукты. Похудению способствует вода, травяные отвары и зеленый чай.Среди продуктов, ускоряющих метаболизм, находятся шпинат, руккола, помидоры, брокколи, жирная рыба, белое мясо, грейпфруты и яблоки.