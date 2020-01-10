Русский артист спасает экологию Бали, сняв социальный ролик, который уже набрал более 900 000 просмотров





Сейчас Фёдор живёт в Лос-Анджелесе, но до этого продолжительное время его домом был остров Бали, поэтому ему изнутри известна проблема экологии этого места.«Балийцы, на земли которых совсем недавно ступила цивилизация, ещё не научились как следует с ней взаимодействовать. Местные СМИ не прививают нормы раздельного сбора мусора, не рассказывают о пагубном влиянии пластика и не призывают к отказу от него в целом.Я знаком с Манку Джати — одним из трёх верховных старейшин острова Бали. Сам Манку Джати понимает, какой урон природе наносит пластик, поэтому совместно с ним мы решили просветить и остальных балийцев. Следуя своей идее, мы с командой сняли клип, в котором Манку Джати призывает жителей обратить внимание на потребление пластика. Объясняет, что пластиковый мусор, не должен валяться на дорогах, пляжах и в других местах — нигде, кроме урн.Помимо прочего, местные жители устраивают красивейшие церемонии, одним из этапов которых является подношение духам. Зачастую в качестве подношения используются конфеты в пластиковой обёртке, сигареты, которые впоследствии отправляются в океан или остаются на улицах — опять по незнанию. Поэтому мы решили рассказать как можно большему количеству балийцев об уроне, который наносит экологии пластик. Мы делаем это при помощи видеоролика и такого мощного инструмента, как таргетированная реклама в Instagram, на которую я запустил краудфандинг — сбор денег через интернет», — рассказывает Фёдор Белогай, инициатор акции. — «Огромное количество людей поддержало мой сбор репостами, в том числе и Рита Дакота, которая рассказала на своей странице о моём проекте».Пост Риты в Instagram с просьбой помочь её другу набрал почти 50 тысяч лайков и 200 комментариев со словами поддержки идеи Фёдора.Сейчас ролик продолжает набирать просмотры, число которых приближается к заветной отметке — 1 миллион.Фёдор говорит, что показывая проблему экологии Бали, просвещая местных жителей, они подают пример жителям других частей планеты и пытаются вдохновить других лидеров мнений подавать правильные модели поведения в соц.сетях и онлайн пространстве.