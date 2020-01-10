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Русский артист спасает экологию Бали, сняв социальный ролик, который уже набрал более 900 000 просмотров

Клипмейкер и основатель музыкального проекта «Easy Going» Фёдор Белогай запустил движение в защиту окружающей среды Бали. Основная идея проекта заключается в том, чтобы при помощи видео ролика обратить внимание местных жителей на существующую проблему пластикового мусора. Цель артиста — показать балийцам клип один миллион раз. Проект Фёдора поддержало большое количество людей, в том числе Рита Дакота.
Сейчас Фёдор живёт в Лос-Анджелесе, но до этого продолжительное время его домом был остров Бали, поэтому ему изнутри известна проблема экологии этого места.
Русский артист спасает экологию Бали, сняв социальный ролик, который уже набрал более 900 000 просмотров

«Балийцы, на земли которых совсем недавно ступила цивилизация, ещё не научились как следует с ней взаимодействовать. Местные СМИ не прививают нормы раздельного сбора мусора, не рассказывают о пагубном влиянии пластика и не призывают к отказу от него в целом.

Я знаком с Манку Джати — одним из трёх верховных старейшин острова Бали. Сам Манку Джати понимает, какой урон природе наносит пластик, поэтому совместно с ним мы решили просветить и остальных балийцев. Следуя своей идее, мы с командой сняли клип, в котором Манку Джати призывает жителей обратить внимание на потребление пластика. Объясняет, что пластиковый мусор, не должен валяться на дорогах, пляжах и в других местах — нигде, кроме урн.

Помимо прочего, местные жители устраивают красивейшие церемонии, одним из этапов которых является подношение духам. Зачастую в качестве подношения используются конфеты в пластиковой обёртке, сигареты, которые впоследствии отправляются в океан или остаются на улицах — опять по незнанию. Поэтому мы решили рассказать как можно большему количеству балийцев об уроне, который наносит экологии пластик. Мы делаем это при помощи видеоролика и такого мощного инструмента, как таргетированная реклама в Instagram, на которую я запустил краудфандинг — сбор денег через интернет», — рассказывает Фёдор Белогай, инициатор акции. — «Огромное количество людей поддержало мой сбор репостами, в том числе и Рита Дакота, которая рассказала на своей странице о моём проекте».

Пост Риты в Instagram с просьбой помочь её другу набрал почти 50 тысяч лайков и 200 комментариев со словами поддержки идеи Фёдора.

Сейчас ролик продолжает набирать просмотры, число которых приближается к заветной отметке — 1 миллион.

Фёдор говорит, что показывая проблему экологии Бали, просвещая местных жителей, они подают пример жителям других частей планеты и пытаются вдохновить других лидеров мнений подавать правильные модели поведения в соц.сетях и онлайн пространстве.

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ШоуБиз
Добавил: Роман Сегодня, 13:28

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