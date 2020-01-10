Компания Opel представила обновленную версию Insignia





Сборки с 2-литровым силовым агрегатом оснащены 9-диапазонной АКПП. Наиболее заметным новшеством модели стало именно использование этой трансмиссии. Раньше в Insignia использовалась коробка передач на 8 ступеней. Новая трансмиссия предлагается в комплекте с турбированным силовым агрегатом, генерирующим 200 «лошадок» мощности в стандартной версии и 230 для сборки GSi. Для соответствия эконормам силовой агрегат укомплектовали системой отключения цилиндров при небольших нагрузках, что дало возможность уменьшить траты примерно на 18%.Модель Insignia в спорт-комплектации GSi оснащена матричной оптикой от IntelliLux, включающей 168 светодиодных элементов. Вдобавок, седан и универсал получили электрогидравлический усилитель тормозной системы, улучшенные механизмы с 4-поршневыми суппортами и жалюзи на радиаторной решетке.