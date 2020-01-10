«Черная кошка пробежала»: Звезды, которые не смогли найти общий язык с детьми от прошлых браков





Первая жена актера Юрия Стоянова выступала против его встреч с двумя детьми после развода. Актер и сам не добивался общения с сыновьями, однако наследников своей третьей жены он воспитывает как родных.У Александра Малинина от второго брака с Ольгой Зарубиной родилась дочь Кира. Через некоторое время брак распался, а бывшая жена уехала в США, где вышла замуж еще раз. Малинин не контактирует с дочерью, однако поддерживает ее финансово.Лидия Федосеева-Шукшина родила дочь от студента-однокурсника и оставила ее на воспитание бабушки, а сама уехала в Москву. Позже актриса хотела забрать дочь к себе, но та не согласилась. Отношения между матерью и дочерью еще больше усложнились, когда у дочери начались проблемы с законом. Шукшина обещала помочь ей при условии неразглашения истории с осуждением. Однако из-за того, что она не исполнила свое обещание, Шукшина теперь даже не вспоминает о существовании ребенка.Светлана Светличная после смерти мужа, с которым прожила в браке 30 лет, пребывала в огромной депрессии. Вследствие этого у нее ухудшились отношения с обоими сыновьями. Кроме того, старший наследник упрекал мать в том, что они с младшим братом живут в большой квартире, а ему приходится с семьей жить в однокомнатной. Актрисе удалось восстановить отношения с сыном, однако для этого потребовалось несколько лет.