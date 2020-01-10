Ангелина Вовк увлеклась омолаживающими процедурами в Абхазии ради молодого жениха

Ангелина Вовк и Михаил Куницын наслаждаются зимним отдыхом. На курорте артистка посвящает много времени уходу за своим телом. На видео, которым она поделилась с подписчиками, видно, как происходит процедура омоложения. Вовк погрузилась в специальную ванну, а специалист проводит специальные манипуляции. По мнению экспертов, антицеллюлитный массаж поможет артистке поддерживать кожу в тонусе. Эффект от процедуры знаменитость сразу ощутила, отметив, что покровы ее тела стали более эластичными.Отпуск Ангелина Вовк проводит со своим возлюбленным Михаилом Куницыным. В начале путешествия он не смог сопровождать свою даму сердца, поскольку имел неотложные дела в столице. На отдых с Вовк отправилась подруга. Вместе они наслаждались прекрасной погодой и плаваньем в бассейне. Поклонники уверены, что артистка готовится к предстоящей свадьбе. Мероприятие намечено на первые месяцы наступившего года. О намерении скрепить свои отношения узами брака влюбленные заявили в середине декабря.