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Юлия Высоцкая показала, как проходит ее совместный отдых с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая показала, как отдыхает вместе с Андреем Кончаловским. Новые кадры появились в Stories в режиме Instagram.

В своем микроблоге супруга известного режиссера Андрея Кончаловского показала сюжет на отдыхе в теплой стране. Артистка продемонстрировала безоблачное небо, сервировку стола, а также опубликовала селфи с пляжа. На одном из фото Юлия Высоцкая предстала перед публикой вместе с мужем. Телеведущая позировала в белоснежной тунике и сланцах в обнимку с супругом, который ограничился белой рубашкой и шортами, стоя на бетонной дорожке босиком.
Юлия Высоцкая показала, как проходит ее совместный отдых с Андреем Кончаловским

Кончаловский и Высоцкая часто отправляются на отдых, заранее планируя его. Поклонники заметили, что супруги устраивают настоящие романтические вечера, считая, что это освежает отношения.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:10

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