Юлия Высоцкая показала, как проходит ее совместный отдых с Андреем Кончаловским





В своем микроблоге супруга известного режиссера Андрея Кончаловского показала сюжет на отдыхе в теплой стране. Артистка продемонстрировала безоблачное небо, сервировку стола, а также опубликовала селфи с пляжа. На одном из фото Юлия Высоцкая предстала перед публикой вместе с мужем. Телеведущая позировала в белоснежной тунике и сланцах в обнимку с супругом, который ограничился белой рубашкой и шортами, стоя на бетонной дорожке босиком.Кончаловский и Высоцкая часто отправляются на отдых, заранее планируя его. Поклонники заметили, что супруги устраивают настоящие романтические вечера, считая, что это освежает отношения.