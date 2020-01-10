Компания Samsung выпустила первый в мире планшет Galaxy Tab S6 с модулем 5G
Компания Samsung показала первый планшет с поддержкой связи по стандарту 5G. Дебютный показ модели Galaxy Tab S6 состоялся во время выставки CES 2020, которая проходит в США.
Южнокорейская компания выпустила первый планшет, который работает с поддержкой 5G-сетей. На выставку отправили Galaxy Tab S6, оснащенный чехлом-клавиатурой и фирменным стилусом. Девайс получил дисплей диагональю 10,5”. В качестве расчетного модуля используется процессор Snapdragon 855.
Новинка получила двойной модуль базовой камеры с матрицами разрешением 13 и 5 Mpx. Для селфишота предусмотрен датчик на 8 Mpx. Объём ОЗУ составляет 6 Гб, а ПЗУ - 128 Гб. Последняя может быть расширена до 1 Тб за счет использования карты стандарта microSD. Планшет Galaxy Tab S6 с модулем 5G получил аккумулятор ёмкостью 7,04 тысячи мАч, гарантирующий порядка 15 ч непрерывного просмотра видео. На рынок устройство выйдет в марте. Цена девайса будет названа позднее.
Южнокорейская компания выпустила первый планшет, который работает с поддержкой 5G-сетей. На выставку отправили Galaxy Tab S6, оснащенный чехлом-клавиатурой и фирменным стилусом. Девайс получил дисплей диагональю 10,5”. В качестве расчетного модуля используется процессор Snapdragon 855.
Новинка получила двойной модуль базовой камеры с матрицами разрешением 13 и 5 Mpx. Для селфишота предусмотрен датчик на 8 Mpx. Объём ОЗУ составляет 6 Гб, а ПЗУ - 128 Гб. Последняя может быть расширена до 1 Тб за счет использования карты стандарта microSD. Планшет Galaxy Tab S6 с модулем 5G получил аккумулятор ёмкостью 7,04 тысячи мАч, гарантирующий порядка 15 ч непрерывного просмотра видео. На рынок устройство выйдет в марте. Цена девайса будет названа позднее.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:00