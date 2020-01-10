Лолита Милявская выиграла первый суд у бывшего мужа Дмитрия Иванова





Адвокат Сергей Жорин отметил, что певица обрела первую победу на пути к своей цели. В частности, в суде отклонили жалобу Дмитрия Иванова, в которой он изъявил несогласие с тем, чтобы союз с Лолитой признавали фиктивным. На данный момент материалы дела снова были направлены в мировой суд, а истец прислал запрос в коллегию адвокатов. В частности, ему интересно узнать, откуда у его бывшей избранницы появилась личная переписка с Ольгой Кулиевой. Жорин считает, что разбирательство затянется на долгое время, а о мирном решении конфликта речи быть не может.Как известно, к разводу Лолиты и Дмитрия Иванова привела его связь с любовницей. В частности, он общался с другой через ноутбук, который получил в подарок от певицы, сообщает StarHit.