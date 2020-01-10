Предки акул прекратили видеть цвета полмиллиарда лет назад
Предки акул перестали отличать цвета ещё порядка полмиллиарда лет назад. Это случилось до появления представителей морских глубин как вида.
Ученые провели первое сравнение ДНК и строения фоточувствительных глазных рецепторов у группы скатов и акул, что позволило обнаружить общую историю появления у них черно-белого и 2-цветного зрения. Как выяснилось, указанные морские животные лишились способности отличать большинство цветового спектра ещё до появления предков людей на суше.
«Вероятно, гены колбочек, ответственные за распознавание фиолетовых и синих тонов, самые первые хрящевые рыбы утратили уже после разделения их предков и предшественников костных рыб. Это произошло, по оценкам специалистов, порядка 460 млн назад, когда только появлялись особи акул, рыб-химер, а также скатов. Это произошло не позднее, чем 420 млн лет назад», - сообщил Натан Харт, сотрудничающий с Университетом Макуори.
Учёные выдвинули теорию, согласно которой предки исследуемых особей имели в составе сетчатки глаза 5 сенсоров, включая 1 тип палочек и 4 колбочки. Часть предки разных животных потеряли в процессе эволюции. Практически у всех видов млекопитающих отсутствуют рецепторы SWS2 и RH2, ответственные за распознание зелёных и синих тонов. В то же время акулы и киты имеют полностью монохромное зрение.
ДНК скатов и акул позволили установить, что общие для хрящевых рыб предки стали терять цветное зрение во времена силурийского периода. Сравнение ДНК нескольких видов акул показало, что монохроматическое зрение развилось не меньше 3-х раза вследствие потерь групп фоторецепторов в различных группах океанических хищников.
«Открытие имеет большое значение для понимания причин частичной либо полной потери зрения позвоночными животными цветного зрения. Разного рода пути утраты колбочек и непосредственно факт развития монохроматического зрения у нескольких таксонов животных указывает на отсутствие пользы со стороны умения отличать цвета для большей части крупных морских хищников», - отмечают ученые.
Ученые провели первое сравнение ДНК и строения фоточувствительных глазных рецепторов у группы скатов и акул, что позволило обнаружить общую историю появления у них черно-белого и 2-цветного зрения. Как выяснилось, указанные морские животные лишились способности отличать большинство цветового спектра ещё до появления предков людей на суше.
«Вероятно, гены колбочек, ответственные за распознавание фиолетовых и синих тонов, самые первые хрящевые рыбы утратили уже после разделения их предков и предшественников костных рыб. Это произошло, по оценкам специалистов, порядка 460 млн назад, когда только появлялись особи акул, рыб-химер, а также скатов. Это произошло не позднее, чем 420 млн лет назад», - сообщил Натан Харт, сотрудничающий с Университетом Макуори.
Учёные выдвинули теорию, согласно которой предки исследуемых особей имели в составе сетчатки глаза 5 сенсоров, включая 1 тип палочек и 4 колбочки. Часть предки разных животных потеряли в процессе эволюции. Практически у всех видов млекопитающих отсутствуют рецепторы SWS2 и RH2, ответственные за распознание зелёных и синих тонов. В то же время акулы и киты имеют полностью монохромное зрение.
ДНК скатов и акул позволили установить, что общие для хрящевых рыб предки стали терять цветное зрение во времена силурийского периода. Сравнение ДНК нескольких видов акул показало, что монохроматическое зрение развилось не меньше 3-х раза вследствие потерь групп фоторецепторов в различных группах океанических хищников.
«Открытие имеет большое значение для понимания причин частичной либо полной потери зрения позвоночными животными цветного зрения. Разного рода пути утраты колбочек и непосредственно факт развития монохроматического зрения у нескольких таксонов животных указывает на отсутствие пользы со стороны умения отличать цвета для большей части крупных морских хищников», - отмечают ученые.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:52