Предки акул прекратили видеть цвета полмиллиарда лет назад





Ученые провели первое сравнение ДНК и строения фоточувствительных глазных рецепторов у группы скатов и акул, что позволило обнаружить общую историю появления у них черно-белого и 2-цветного зрения. Как выяснилось, указанные морские животные лишились способности отличать большинство цветового спектра ещё до появления предков людей на суше., - сообщил Натан Харт, сотрудничающий с Университетом Макуори.Учёные выдвинули теорию, согласно которой предки исследуемых особей имели в составе сетчатки глаза 5 сенсоров, включая 1 тип палочек и 4 колбочки. Часть предки разных животных потеряли в процессе эволюции. Практически у всех видов млекопитающих отсутствуют рецепторы SWS2 и RH2, ответственные за распознание зелёных и синих тонов. В то же время акулы и киты имеют полностью монохромное зрение.ДНК скатов и акул позволили установить, что общие для хрящевых рыб предки стали терять цветное зрение во времена силурийского периода. Сравнение ДНК нескольких видов акул показало, что монохроматическое зрение развилось не меньше 3-х раза вследствие потерь групп фоторецепторов в различных группах океанических хищников., - отмечают ученые.