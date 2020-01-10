Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему для нее Куршевель является лучшим местом на Земле
Телеведущая Ксения Собчак первый раз отдохнула на знаменитом курорте в Куршевеле еще в 1998 году. Теперь звезда говорит, что в то время она отправилась на отдых со своей двоюродной сестрой, а кто-то из ребят умудрился поставить ее на сноуборд. С тех пор курорт стал одним из ее любимых.
Ксения Собчак отметила, что побывала уже во многих местах, но Куршевель остается для нее до сих пор востребованным. На этот раз она отдыхает здесь вместе со своим сыном Платоном, а также супругом Константином Богомоловым.
По словам Ксении Собчак на данный момент в Куршевеле практически не встретишь чиновников, но зато очень много бизнесменов. К слову, всех, кто приезжает очень часто, одолевает простуда или грипп, и приходится в итоге тратить несколько дней на лечение.
Также светская львица утверждает, что Куршевель один из самых лучших курортов по сравнению с другими. Помимо этого, Ксения Собчак отметила, что в местных ресторанах очень вкусная еда и одна из самых длинных трасс для катания в Европе. Телеведущая в конце публикации даже задает вопрос, а знает ли кто-то более хороший горнолыжный аналог.
Ксения Собчак отметила, что побывала уже во многих местах, но Куршевель остается для нее до сих пор востребованным. На этот раз она отдыхает здесь вместе со своим сыном Платоном, а также супругом Константином Богомоловым.
По словам Ксении Собчак на данный момент в Куршевеле практически не встретишь чиновников, но зато очень много бизнесменов. К слову, всех, кто приезжает очень часто, одолевает простуда или грипп, и приходится в итоге тратить несколько дней на лечение.
Также светская львица утверждает, что Куршевель один из самых лучших курортов по сравнению с другими. Помимо этого, Ксения Собчак отметила, что в местных ресторанах очень вкусная еда и одна из самых длинных трасс для катания в Европе. Телеведущая в конце публикации даже задает вопрос, а знает ли кто-то более хороший горнолыжный аналог.