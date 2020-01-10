Юлия Проскурякова о браке с Николаевым: "Любит и боится потерять"





Разница в возрасте между Николаевым и его избранницей составляет 22 года, но это, по словам артистки, не мешает в браке. Пара построила гармоничные отношения и растит дочь Веронику. Как известно, наследнице певицы и композитора в октябре исполнилось три года, но второго ребенка они не планируют. В связи с повышенным вниманием публики к паре Юлия Проскурякова ответила на интересующие подписчиков вопросы в своем микроблоге. Один из фанатов предположил, что артистка чувствует себя неуверенно в этом союзе, на что звезда ответила, что не сомневается в искренности чувств возлюбленного. По мнению Проскуряковой, Николаев любит ее и боится потерять.Юлия Проскурякова старается не обращать внимания на “желтые” газеты, отметив, что их любовь может преодолеть любую ложь. Также она терпимо относится к завистникам, но признается, что иногда нелестные высказывания расстраивают.