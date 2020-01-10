Алена Краснова пожаловалась, что не успела собрать чемоданы к отпуску
Модель Алена Краснова не успела собрать чемоданы к отпуску, в связи с чем приготовилась лететь только с ручной кладью. Жена Никиты Преснякова опубликовала новые кадры в Stories в сети Instagram.
Алена Краснова призналась, что вместо того, чтобы собирать вещи, она ходила по магазинам, где приобрела массу приятных мелочей. Однако теперь у модели нет времени, чтобы все успеть, поскольку далее по расписанию следует ночная съемка. Знаменитость запечатлела обращение к поклонникам на видео, сняв виды ночного города, отметив, что у нее останутся привлекательные фото. Вскоре избранница Никиты Преснякова добавила в Stories кадры с прошедшей новогодней фотосессии.
Ранее модель рассказывала в своем микроблоге, что собирается в январе отправиться в горы, но не уточняла название курорта. Как известно, новогоднюю ночь возлюбленные встретили в Истре, где находится бывшая дача Аллы Пугачевой.
Алена Краснова призналась, что вместо того, чтобы собирать вещи, она ходила по магазинам, где приобрела массу приятных мелочей. Однако теперь у модели нет времени, чтобы все успеть, поскольку далее по расписанию следует ночная съемка. Знаменитость запечатлела обращение к поклонникам на видео, сняв виды ночного города, отметив, что у нее останутся привлекательные фото. Вскоре избранница Никиты Преснякова добавила в Stories кадры с прошедшей новогодней фотосессии.
Ранее модель рассказывала в своем микроблоге, что собирается в январе отправиться в горы, но не уточняла название курорта. Как известно, новогоднюю ночь возлюбленные встретили в Истре, где находится бывшая дача Аллы Пугачевой.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00