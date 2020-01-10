Роспотребнадзор назвал правила, касающиеся использования смартфона без вреда для здоровья





В соответствии с информацией Роспотребнадзора, отправлять сообщения на смартфоне куда безопаснее, чем звонить, поскольку первый процесс сопровождается меньшим радиоволновым излучением. При необходимости совершить звонок или ответить на входящий вызов, желательно ограничить длительность общения периодом в 2 минуты. Перерыв между отдельными звонками должен быть не менее 15 минут. Держать трубку устройства требуется на некотором расстоянии от уха. Касаться корпуса нужно в нижней его части и сохранять вертикальное ориентирование девайса. Следование этим правилам позволит уменьшить степень излучения на мозг в 2 раза.Желательно не прикладывать трубку к уху, когда собеседник не принял вызов. В течение первых 20 секунд телефон возвращает уровень излучения к нормальным показателям. Частое пользование телефоном в качестве портативной консоли либо средства общения отрицательно влияет на суставы по причине продолжительного напряжения. Дети после долгого рассматривания мелких картинок на дисплее, сохраняют глаза в напряженном состоянии, что потенциально может вызвать проблемы со зрением.Роспотребнадзор рекомендует убирать металлические очки с лица на время телефонного разговора, ведь те могут вызывать усиление воздействия электромагнитного поля от устройства. Не нужно оставлять телефон поблизости во время сна и держать в кармане брюк днём. Желательно носить его в сумке и пользоваться по мере возникновения такой необходимости.